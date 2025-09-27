UFPA – Você sabia que o maior aquífero do mundo começa nos Andes, Acre e se estende até o Marajó?

Chamado Sistema Aquífero Grande Amazônia (SAGA), reúne mais de 150 quatrilhões de litros de água doce, quantidade capaz de abastecer o planeta inteiro por 250 anos, segundo pesquisadores da Universidade Federal do Pará.

O reservatório subterrâneo, que cobre 75% de sua área em território brasileiro, supera em volume o Aquífero Guarani.

