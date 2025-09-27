Por Marinara Lusvardi

PMRB – Durante o 1º Encontro das Redes Amazônicas de Pesquisa em Sociobiodiversidade e Clima – Conexões Amazônicas: Ciência e Rede para a COP 30, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Sínteses da Biodiversidade Amazônica (INCT-SinBiAm) apresentou a Semana da Amazônia: Compartilhando Saberes, organizada em 2025 em colaboração com a Prefeitura de Rio Branco, como exemplo de parceria bem-sucedida entre ciência e setor público.

A experiência foi destacada no espaço do Grupo de Trabalho 6 (GT6) do INCT SinBiAm, responsável por desenvolver ações voltadas à formação de educadores e gestores. No âmbito da parceria com a Prefeitura, foram apresentadas duas iniciativas recentes: a oficina de formação de educadores ambientais, promovida pela Escola de Educação Ambiental do Horto Florestal, e a programação especial do Dia da Amazônia, realizadas em setembro deste ano.

O encontro, realizado de 22 a 26 de setembro, em Belém (PA), reuniu diversas redes de pesquisa apoiadas pelo CNPq em toda a região amazônica, como o próprio SinBiAm, o PPBio da Amazônia Ocidental e Oriental e a Capacrean. Além de socializar resultados de pesquisas, o evento também buscou fortalecer conexões entre as redes, ampliando oportunidades de apoio e colaboração.

Para Luane Fontenele, pesquisadora do INCT- SinBiAm, a cooperação com a Prefeitura tem sido estratégica. “Relatamos no evento o quanto essa parceria com a Semeia tem sido positiva. A Secretaria se tornou um veículo essencial para levar o conhecimento produzido dentro do SinBiAm para os gestores públicos. Foi uma experiência muito bem recebida que abre caminhos para avançarmos juntos. Já temos, inclusive, metas futuras estabelecidas, como a formação de professores da rede municipal, que deverá acontecer em breve em parceria com a Prefeitura de Rio Branco.”

A secretária municipal de Meio Ambiente, Flaviane Stedille, destacou a relevância desse reconhecimento. “Esse destaque mostra que estamos no caminho certo. Unir ciência, gestão pública e comunidade é essencial para enfrentar os desafios da Amazônia. A Prefeitura de Rio Branco tem buscado fortalecer essas conexões e valorizar parcerias que tragam resultados concretos para a educação ambiental e para a preservação da nossa biodiversidade.”

