Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, foi morta a tiros na madrugada deste sábado (27), em sua residência localizada na Rua Maçã, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

O autor do crime é o marido dela, o 2° tenente aposentado da Polícia Militar, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos.

Por que aposentado(mesmo que seja policial) precisa de armas em casa?

Ter armas em casa aumenta significativamente o risco de acidentes, homicídios e suicídio.

Mesmo quem tem intenção ‘só de proteção’ enfrenta problemas reais: acesso de crianças, discussões que saem do controle, uso impulsivo em momentos de crise….que, parece, foi o caso acima.

Não às armas!

Proibição total!

J R Braña B.

