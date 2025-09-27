Segundo o ac:
Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, foi morta a tiros na madrugada deste sábado (27), em sua residência localizada na Rua Maçã, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.
O autor do crime é o marido dela, o 2° tenente aposentado da Polícia Militar, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos.
(…)
Por que aposentado(mesmo que seja policial) precisa de armas em casa?
Ter armas em casa aumenta significativamente o risco de acidentes, homicídios e suicídio.
Mesmo quem tem intenção ‘só de proteção’ enfrenta problemas reais: acesso de crianças, discussões que saem do controle, uso impulsivo em momentos de crise….que, parece, foi o caso acima.
Não às armas!
Proibição total!
J R Braña B.
(…)
Acesse o canal oestadoacre de qualquer ponto do mundo e saiba o que rola no Acre…
(…)
Conteúdo parceiro