São Paulo (EFE)– O Brasil tem batido recordes no turismo, e grande parte dos números inéditos deste ano se deve à forte expansão das chegadas de visitantes latino-americanos, que registraram um salto de 66%.

Ao todo, 3,8 milhões de turistas latino-americanos visitaram o Brasil de janeiro a junho, número que se destaca em relação aos 2,3 milhões do mesmo período de 2024, segundo dados oficiais, um avanço que reforça o papel estratégico do mercado regional para o país.

Os latino-americanos já representam dois em cada três turistas que visitam o Brasil. Até junho, o número total de visitantes foi de 5,3 milhões, um aumento de 48,2%.

Os principais sotaques ouvidos nos monumentos, praias e destinos de ecoturismo brasileiros são o argentino, com 2,3 milhões de turistas, e o chileno, com quase 443 mil viajantes.

Esses números representam o maior aumento semestral desde 2019 e “confirmam o fortalecimento do Brasil como um destino prioritário entre seus vizinhos”, destacou a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) em comunicado enviado à Agência EFE.

Os bons dados não são apoiados apenas pelos viajantes sul-americanos, que representam 70% do total da região, já que a chegada de turistas da América Central e do Caribe de língua espanhola disparou 43%, com Costa Rica, República Dominicana e Panamá como os principais emissores.

O México, por sua vez, contribuiu com um fluxo de 53.128 turistas entre janeiro e junho de 2025, com um crescimento de 17% em relação ao período homólogo.

Portas de entrada e destinos

Os estados de Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro se posicionaram como as principais portas de entrada para esse público.

Conforme a Embratur, esses dados reforçam a importância dessas regiões na recepção do turismo regional, com ofertas diversificadas que vão desde praias paradisíacas até experiências de luxo, gastronomia, ecoturismo e aventura, sustentabilidade e cultura.

Seguindo essa linha, o órgão também busca aproximar esse público de outros destinos de praia nacionais, como Muro Alto, em Pernambuco, e Praia do Forte, na Bahia, além de Búzios, no Rio de Janeiro, e de cidades turísticas como Florianópolis e Gramado.

Conectividade aérea em expansão

Segundo a Embratur, um aspecto fundamental para fortalecer o turismo internacional é a conectividade aérea entre Brasil e América Latina, que “está em plena expansão, refletindo a crescente integração econômica e turística da região”.

A malha aérea já cresceu 16% em 2025, após ter se expandido 18% em 2024, com 20 companhias aéreas operando voos diretos e conectando 25 aeroportos latino-americanos a 19 aeroportos brasileiros, facilitando o fluxo de passageiros, além de “promover o intercâmbio cultural, negócios e turismo, e fortalecer as relações comerciais entre os países”.

Até 2025, estão planejados 24.288 voos diretos entre esses aeroportos, com um total de 4,7 milhões de assentos disponíveis para destinos brasileiros.

Cooperação internacional

Para impulsionar o turismo regional, a Embratur também conta com alianças estratégicas com países sul-americanos.

Um exemplo concreto é o memorando de entendimento assinado com a ProColombia para promover o turismo entre Brasil e Colômbia.

Com o Chile, uma agenda conjunta une governos, companhias aéreas e o setor privado para promover novas rotas. Também foram realizadas campanhas de cooperação com operadoras de turismo e companhias aéreas internacionais para fortalecer a imagem do Brasil no país vizinho, incluindo ações promocionais realizadas entre junho e julho de 2025 no metrô de Santiago com a companhia aérea Latam.

Presença em eventos-chave na região

Outro pilar fundamental da estratégia da Embratur é a intensificação de sua presença em feiras e eventos importantes para posicionar o Brasil como um destino turístico “competitivo, sustentável e desejado” na região.

Entre eles, a Mostra de Turismo ANATO 2025, na Colômbia, onde o Brasil foi o país homenageado, promovendo seus destinos e fortalecendo as relações comerciais.

Na FIEXPO 2025, em San José (Costa Rica), principal feira de turismo de negócios e eventos da América Latina, a Embratur destacou o potencial do Brasil para o segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions), que engloba o turismo de reuniões, incentivos, congressos e exposições.

Com uma estratégia focada no turismo de luxo e na sustentabilidade, a Embratur também posicionou o Brasil como referência em ecoturismo, sofisticação e autenticidade na Imersão Remota 2025, em Antígua (Guatemala), e na Emotions Travel Show 2025, em Lima. EFE