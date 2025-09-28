O Página 12 denuncia neste domingo que o fraco e entreguista governo Javier Milei está entregando de bandeja as riquezas do país aos Estados Unidos…
Bases militares, programas nucleares, minerais estratégicos e terras raras.
O mesmo que Donaldo e suas empresas estadunidenses querem do Brasil.
A longa lista de concessões do extremista entreguista Javier Milei a Donaldo…traindo a Argentina.
Grifo meu: presidente de um único mandato na Argentina….
