‘AME/AC protocola ofício no MP pedindo apuração de conduta do prefeito de Sena Madureira

A Associação dos Militares do Estado do Acre (AME/AC) protocolou, na última quinta-feira, 25, um ofício junto ao Ministério Público do Estado (MPAC) solicitando a apuração da conduta do prefeito de Sena Madureira em ostensiva desautorização dos militares de serviço, em fato de grande repercussão na cidade, causando grave transtorno a ordem pública.

No documento, a AME/AC ressalta a gravidade da situação e pede que sejam tomadas as medidas legais necessárias para assegurar o respeito à dignidade e ao trabalho dos profissionais de segurança pública.

O caso será analisado pelo Ministério Público, que deverá adotar as providências cabíveis.’

Grifo meu: com a palavra, a prefeitura de Sena Madureira…

J R Braña B.

