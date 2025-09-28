Por Francisco Dandão – Completei 69 anos nessa sexta-feira que recém passou (26 de setembro). Escrevi o número num papel e fiquei pensando na sua simetria. E a conclusão foi a de que esse é o número perfeito. Tanto faz vê-lo de cabeça pra cima ou de cabeça pra baixo. Não tem erro. Vai se ver a mesma coisa!

Existem muitas alusões por aí a números, cabalísticos ou não. Para uns, boa ideia é um 51. Para outros, boa sorte é dar 13 na cabeça (com Lulalá e tudo o mais). Tem quem prefira o oito, pelo fato de ele se enrolar em si mesmo, sem começo nem fim. Pois eu acho que mágico mesmo é o 69.

Pra falar a verdade, quando eu completei 30 anos (anteontem, por assim dizer) chegar aos 60 se configurava em um horizonte distante, quase uma miragem. Alucinação traduzida em imagens de água fresca ao som de harpas e liras no meio de um deserto formado por grãos escaldantes de areia!

Sessenta era uma espécie de holograma que falava comigo de algum ponto inimaginável, sem possibilidade de ser encontrado com as bússolas da época, ou até mesmo com as atuais informações dos inúmeros satélites. Pura mistura de luzes e cores, mais para reflexos galácticos num ar de mistério.

Mas aí, mal eu pisquei, passei nove anos depois daqueles 60 que um dia pareceram distantes. E então, eis-me aqui, um ancião torcedor do Fluminense, um dia feliz com a conquista da América, e no outro dia praguejando pela eliminação, em casa, para um time oriundo da Argentina.

Felizmente, a idade me ensinou que nem tudo pode ser perfeito. E que se tudo fosse perfeito, a vida seria uma chatice só. Sem os altos e baixos inerentes ao caminhar para a frente, não teria sentido algum esperar o dia seguinte. Ficar sempre no alto, provavelmente, causaria enfado e vertigem.

O importante, quero crer, é se manter lúcido e com o menor número de dores possíveis, controlando a pressão, o açúcar no sangue e o colesterol. Digo: controlar a taxa do colesterol ruim, que o bom, diz a ciência, precisa ser mantido. Colesterol, como tudo na vida, tem o bom, o mau e o feio!

E sim, importante dizer, ter tantos dedos e mãos que sejam suficientes para acariciar tudo o que se oferecer em volta do corpo e da alma. E assistir dois jogos ao mesmo tempo, sendo um no televisor e outro no celular. E comprar muito mais livros do que os dias permitam ler do início ao fim!

E que venha o próximo ciclo, de preferência com a roda da fortuna apontando a sua seta para as esquinas do destino onde os meus passos devam passar. Afinal de contas, nem só de perigo vivem as esquinas, inclusive porque agora o perigo anda também nas curvas das estradas e retas das ruas!

