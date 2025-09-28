Praticamente todo mês venho responder a esse herdeiro-empresário e sua opiniões divulgadas na imprensa local que dizem respeito aos trabalhadores.

Hoje, no ac, ele critica o FGTS, que tem problema, sim, mas está longe de ser resolvido a partir da ideia não original desse vendedor de carros e remédios do Acre….Portanto, alguém que nunca dependeu do FGTS para enfrentar desemprego ou comprar a primeira casa.

Ele distorce o sentido social do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Vou explicar para você entender, herdeiro-empresário:

O que é o FGTS?

Foi criado em 1966 e todo mês, o empregador deposita 8% do salário numa conta vinculada do trabalhador, como uma obrigação extra da empresa e serve como uma poupança compulsória para momentos de dificuldades como perda do emprego, doença e compra da casa própria.

Ou seja, herdeiro-empresário: não é salário a menos, mas salário e proteção adicional ao trabalhador.

Ah, mas poderia ‘ser incorporado ao salário’….é um falso argumento, pois seria consumido todo mês em contas de rotina e a maioria não conseguiria ter disciplina para poupar o valor depositado…o FGTS força essa reserva funcionando como seguro social…uma poupança extra, entende?

Quanto à rentabilidade citada pelo herdeiro-empresário, é fato que podeira ser melhor remunerada, mas, diferente da previdência privada, o FGTS tem garantia do Tesouro e risco zero de quebrar…, além disso, como a maioria dos trabalhadores pagaria previdência privada ganhando um salário mínimo ao mês?…Um argumento puramente elitista e sem conexão com a realidade.

Uma coisa que o herdeiro-empresário não entende: o FGTS não é só poupança individual, mas política pública, pois ajuda a financiar construção habitacional(MCMV), saneamento e infraestrutura no país….milhões de famílias brasileiras só conseguiram a casa própria por meio do FGTS….fora que é um fundo de estabilidade, pois se consegue liberação em momento de crises, como em enchentes e calamidades nas cidades.

Então, o FGTS é um direito histórico, uma conquista social do trabalhismo brasileiro e sem ele milhões de trabalhadores ficariam ainda mais desprotegidos em casos de demissões ou mesmo para conseguir a moradia própria.

Por fim, o FGTS pode ser melhorado em benefício do trabalhador, não nas bases e truques que propõe esse herdeiro-empresário do Acre, que ignora a função coletiva do Fundo de Garantia.

Taí um excelente pauta e bandeira para o governo Lula pôr na lista de prioridades…melhorar e ampliar o alcance social do FGTS para os trabalhadores brasileiros.



J R Braña B.

