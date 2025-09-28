Para quem não acompanha política, afirmo.
Gilberto Kassab é um dos maiores quadros da política brasileira.
Só da direita?
Da direita e do Brasil…
Está no mesmo nível de Dirceu, Genoíno, Ciro, e Jones Manoel, de Recife, que, em breve, será reconhecido no Brasil todo…
Kassab fala de Montana Jack por seu aniversário neste sábado….
Montana é os dois braços de Petecão em Rio Branco para muitas coisas do mandato do senador…
J R Braña B.
(…)
(…)
