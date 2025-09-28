Por André Araújo

Procon – O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) participou neste fim de semana de ações itinerantes voltadas aos consumidores de Rio Branco. As atividades ocorreram nos bairros Cohab do Bosque e Cidade do Povo.

A equipe do Procon esteve no evento Dia da Família na Escola, realizado na Escola Municipal Dom Giocondo Maria Grotti, localizada no bairro Cohab do Bosque. O evento reuniu pais, responsáveis, alunos e professores.

A iniciativa teve como objetivo fortalecer os laços entre a comunidade escolar e as famílias, promovendo um ambiente de diálogo e cooperação. A programação contou com apresentações culturais, oficinas e momentos de convivência, criando um espaço de integração e valorização da educação.

“Participar desse evento foi uma excelente oportunidade para levarmos os direitos dos consumidores até os moradores da região, de forma acessível e próxima da realidade de cada família”, destacou a atendente do Procon, Eguimar Araújo.

Durante a ação, servidores do setor de Atendimento e do setor de Educação Consumerista ofereceram orientações sobre direitos básicos do consumidor, prevenção ao superendividamento, cuidados com compras on-line e canais de denúncia. Panfletos informativos também foram distribuídos para facilitar o acesso às informações.

“Essas orientações são muito importantes para todos. Muitas vezes não sabemos como agir diante de problemas de consumo, e o Procon veio aqui nos esclarecer de forma simples e prática”, afirmou a servidora municipal Rayana Araújo, que participou do evento.

Já no Segundo Distrito, outra equipe do Procon esteve presente na ação social Dia V – Videira Social, realizada na Escola Wilson Barbosa, no bairro Cidade do Povo. A iniciativa levou serviços essenciais e de cidadania para a população local.

Além do atendimento do Procon, os moradores tiveram acesso à emissão de documentos, vacinação, atendimento odontológico, corte de cabelo, atividades recreativas e serviços de orientação jurídica, promovidos por diversas entidades governamentais.

