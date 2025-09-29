Da Associação dos Militares do Acre – AME-AC
‘AME/AC protocola ofício no MP pedindo apuração de conduta do prefeito de Sena Madureira
A Associação dos Militares do Estado do Acre (AME/AC) protocolou, na última quinta-feira, 25, um ofício junto ao Ministério Público do Estado (MPAC) solicitando a apuração da conduta do prefeito de Sena Madureira em ostensiva desautorização dos militares de serviço, em fato de grande repercussão na cidade, causando grave transtorno a ordem pública.
No documento, a AME/AC ressalta a gravidade da situação e pede que sejam tomadas as medidas legais necessárias para assegurar o respeito à dignidade e ao trabalho dos profissionais de segurança pública.
O caso será analisado pelo Ministério Público, que deverá adotar as providências cabíveis.’
(…)
Grifo meu: com a palavra, a prefeitura de Sena Madureira…
J R Braña B.