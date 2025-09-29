O Acre vive um paradoxo.

Ao mesmo tempo em que as pesquisas apontam clara predominância da extrema-direita – espectro que tem na exaltação da violência um de seus pilares ideológicos – os números da barbárie contra as mulheres só crescem por aqui.

Em qualquer pesquisa, os nomes da extrema-direita estão sempre à frente para governo, parlamento e prefeituras…

Não pode ser fruto do acaso…

Hoje no G1-Acre

Em sete meses, mais de 600 estupros foram registrados no estado, além de feminicídios que chocam pela brutalidade.

Não é que essa desorientação política no estado – de ponta a ponta – cause diretamente os crimes, mas o desprezo dos que estão no poder pelas pautas de apoio às mulheres, crianças e o enfraquecimento das políticas de proteção abrem um varadouro imenso para que a violência continue sendo naturalizada em nosso meio….

…Com apoio da política, do pensamento dominante extremista, percebe?

Até políticos com mandatos agridem mulheres no Acre e não acontece nada com esses indivíduos…

Por aqui, insisto, a orientação(desorientação) política parece caminhar de mãos dadas com a incapacidade de enfrentar um dos dramas mais graves da nossa sociedade atualmente.

E nas escolas a omissão em discutir fatores políticos é preocupante entre os docentes.

Desorientação política(extrema-direita no auge) e violência alta contra as mulheres….será só coincidência?

Em tempo: Perpétua, sem mandato, chamou atenção hoje…

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Perpétua Almeida (@perpetua_acre)

J R Braña B.

(…)

Acesse o canal oestadoacre de qualquer ponto do mundo e saiba o que rola no Acre…

(…)

Conteúdo parceiro