O governador Gladson Cameli e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, reforçaram nesta semana a importância da parceria entre Executivo e Legislativo.

Nicolau agradeceu pelo apoio do governo aos deputados e destacou que a valorização do parlamento tem permitido avanços em áreas importantes para a população.

— A sensibilidade do Sr. Governador de entender que os deputados e deputadas precisam ser reconhecidos em sua importância foi fundamental para que pudéssemos implementar mudanças significativas no trabalho dos 24 deputados do Acre. Por isso hoje convidamos para que ele viesse tomar um café conosco, para fazermos esse agradecimento.

Gladson, por sua vez, atribuiu parte do sucesso da gestão ao trabalho da Aleac e elogiou a condução de Nicolau Júnior à frente da Casa.

— A aprovação do nosso governo está ligada à aprovação da Assembleia. Nós temos informações e dados que comprovam isso. O trabalho da Assembleia tem sido, em parte significativa, responsável pelo nosso sucesso. Por isso eu também tenho que agradecer ao presidente Nicolau, que sem demérito nenhum a qualquer gestor que essa passou por essa casa, é o melhor presidente que a ALEAC já teve. Sua ação à frente do Legislativo do Acre transformou a dinâmica da ação dos deputados e deputadas. Isso deve ser reconhecido.

Ambos ressaltaram que a união dos Poderes é essencial para garantir resultados concretos e manter o ritmo de desenvolvimento do Acre.

