Olá, João.

O Instituto Federal do Acre (Ifac) tem como missão promover educação profissional, científica e tecnológica de excelência, aliada à formação cidadã, contribuindo para o desenvolvimento do Estado do Acre.

Nesse sentido, convidamos Vossa Senhoria para o evento “Café com a Imprensa”, a realizar-se no dia 1º de outubro de 2025, às 8h30, na sede da Reitoria do Ifac, localizada na Via Chico Mendes, 3.084 – Bairro Areal – CEP: 69.906-302.

O evento será uma oportunidade para apresentar os avanços do primeiro ano de gestão, dialogar sobre perspectivas futuras e fortalecer o compromisso da instituição com a transparência, a inovação e a construção de parcerias com a imprensa local.

Contamos com a presença de Vossa Senhoria para enriquecer este importante espaço de diálogo e construção coletiva.

_________________________

