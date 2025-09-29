Por Agnes Cavalcanti

Sesacre – Um ato emocionante marcou a Campanha Setembro Verde neste fim de semana em Rio Branco. O GdA, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), inaugurou o Jardim da Vida, um espaço simbólico em homenagem aos doadores de órgãos que transformaram vidas mesmo após a sua partida.

O ato, que integra a campanha de conscientização sobre a doação de órgãos, ocorreu no complexo hospitalar Fundhacre, ao lado da capela, onde agora ficará registrado para sempre o gesto de generosidade de famílias que, mesmo em meio à dor, conseguiram trazer um novo significado para a perda de um ente querido, salvando vidas por meio da doação. A partir de agora, a proposta é que cada paciente que receber um órgão possa plantar uma muda em homenagem ao doador, transformando o espaço em um lindo jardim que simbolizará o florescimento da vida.

Idealizador da ação, o médico Tércio Genzini, cirurgião do aparelho digestivo e responsável técnico pelos transplantes hepáticos da Fundhacre, falou sobre a importância do momento. “É um momento de comemoração à vida para aqueles que tiveram uma segunda chance e de homenagem àqueles que partiram deixando um legado de generosidade. A campanha está colhendo frutos. Ontem realizamos um transplante de fígado em uma paciente de Rondônia com um órgão doado de Manaus e, durante esse procedimento, tivemos a notificação de dois potenciais doadores locais. Isso demonstra o que uma campanha de solidariedade com muita informação é capaz de fazer: salvar vidas, que é nosso objetivo final”, destacou.

Implantado no Acre em 2006, o programa de transplantes segue fortalecido ao longo dos anos, alcançando até o momento 557 vidas transformadas. Somente em 2025, já foram realizados 27 transplantes, entre as modalidades renal, hepática, óssea e de córnea, resultado que reforça o compromisso do governo do Acre em salvar vidas.

Ana Cristina Moraes, secretária adjunta de Atenção à Saúde da Sesacre, reforçou a emoção do momento. “É muito emocionante. Este mês de setembro, com a campanha Setembro Verde, tem sido marcante para nós, profissionais de saúde. Ver hoje o Jardim da Vida nascendo aqui na Fundhacre é importantíssimo para simbolizar exatamente aquilo que ele representa: ressignificar a vida de pessoas, contando com a colaboração da população e, principalmente, conscientizando. Um ‘sim’ para a sua família é muito importante, então aproveito para fazer um apelo a todos: deixem claro para seus familiares que vocês são doadores de órgãos. Cada doador pode salvar até oito vidas; você pode ser a esperança do amanhã de alguém”, enfatizou.

Para a presidente da Fundhacre, Soron Steiner, a data entrou para a história da Fundação Hospitalar. “Um dia muito emocionante, uma manhã muito feliz, um belo dia para realizarmos talvez a ação mais simbólica de toda a nossa campanha do Setembro Verde. Hoje, nossos pacientes — dois receptores de fígado e de rim — puderam plantar uma muda representando e homenageando, ao mesmo tempo, aqueles que se doaram para que eles pudessem permanecer vivos. Estamos em ações intensas do Setembro Verde, mas este jardim, o Jardim da Vida, vai permanecer por muitos anos, para que, a cada ano, possamos ver o seu crescimento, o florescimento e, quem sabe, que ele se torne pequeno diante das tantas doações que nosso estado ainda vai realizar”, destacou.

O ato simbólico também contou com a participação especial do primeiro paciente a passar por um transplante de fígado no Acre. Lúcio Nepomuceno se emocionou ao falar sobre o momento.

“[Participar deste momento] não tem preço. É maravilhoso para mim estar aqui. Estou emocionado, porque aprendemos a valorizar mais a vida. Agradeço muito pela doação de quem disse ‘sim’, e este momento é muito importante para mim”, afirmou.

Setembro Verde

Durante este mês, Sesacre e Fundhacre realizaram uma série de atividades alusivas à doação de órgãos como parte da campanha, com ênfase na última semana, em alusão ao Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado neste sábado, 27 de setembro.

Para encerrar as ações, haverá uma Caminhada pela Vida neste sábado, a partir das 16h. O ponto de encontro será na entrada da Universidade Federal do Acre (Ufac), e o percurso será concluído no Lago do Amor.

A participação é gratuita e o evento é aberto ao público.