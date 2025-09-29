Autora: Juliana Barretto

A gestação, o parto e o pós-parto vivenciados por mulheres adeptas da religião Daime é a principal investigação de O Parto na Luz do Daime: corpo e reprodução entre mulheres na vila Irineu Serra, título da coleção Antropologia e Saúde.

Escrita pela antropóloga Juliana Barretto, a obra é fruto da tese de doutorado defendida pela autora, em 2019, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O título entrelaça a cultura do daime no Acre e a assistência ao parto de mulheres “oasqueiras”, que fazem uso da Ayahuasca – bebida produzida a partir da combinação de ervas psicoativas da Amazônia, que também pode ser chamada de daime – no ritual da crença adotada.

Com isso, a autora analisa como se expressa a relação entre a ayahuasca e a saúde e como o chá enteógeno se relaciona com o corpo, em especial o feminino. “Nesta obra, vamos conhecer essas mulheres oasqueiras, como percebem seus corpos e a relação entre a ayahuasca e esse processo”, reitera a antropóloga Roberta Campos, professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco (PPGA/UFPE), na orelha do livro.

Assim, o volume se propõe a debater sobre as mulheres da vila Irineu Serra, local onde aconteceram os primeiros atendimentos de saúde vinculados ao Santo Daime:” Nesse espaço algumas famílias estão há, pelo menos, três gerações se relacionando conforme as noções próprias sobre corpo, cuidado e saúde vinculados à gestação, parto e pós-parto”, revela Juliana Barretto.

Outro ponto destacado pela antropóloga na obra é o fenômeno da feminização do uso da bebida e a maior participação das mulheres nos rituais. Apesar de o campo ayahuasqueiro ser ocupado majoritariamente por homens, Juliana Barretto constatou que a bebida tem sido percebida, tanto por xamãs quanto por turistas, como um espírito feminino e maternal. “Descobrimos que essas mulheres não apenas vivenciam uma religião e articulam uma cosmologia, por meio do uso da planta ‘professora’ e mediadora sagrada, na experiência da gestação e do parto, mas também que elas são produtoras de um conhecimento obstétrico relevante”, complementa Roberta Campos.

Sobre a autora

Juliana Barretto é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal). É doutora em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e membro do Laboratório de Antropologia Visual da Ufal.

R$ 51,00 (impresso) | R$ 30,60 (digital) | 256 páginas

Primeira edição: 2022

ISBN (impresso): 978-65-5708-140-2

eISBN (digital): 978-65-5708-175-4

Prefácio

Apresentação

1. Hoasca e Políticas no Brasil.

2. Pesquisa de Campo.

3. A Vila Irineu Serra.

4. Partos, Daime e a Feminização da Hoasca.

5 Corpo e Percepção.

Notas

Imagens

Fontes e Referências