Por Ton Lindoso

Secretaria Municipal de Saúde – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na manhã desta segunda-feira (29), o evento “Proteção, cuidado e prevenção: Vigilância Sanitária e Biossegurança Odontológica de mãos dadas”, no auditório do prédio da Fecomércio. A iniciativa íntegra as ações do Setembro Verde, mês dedicado à promoção da saúde e prevenção e reuniu profissionais e especialistas para debater práticas seguras, no cuidado com a população.

O encontro teve como foco a atualização de protocolos e a troca de experiências entre os participantes, especialmente os profissionais da odontologia e da vigilância em saúde. Foram abordados temas como: prevenção de riscos biológicos, medidas de proteção individual e coletiva e fortalecimento das rotinas de segurança nos serviços de saúde, essenciais para garantir a qualidade do atendimento e proteger tanto trabalhadores quanto usuários.

A auditora fiscal da Vigilância Sanitária de Rio Branco, Célia Rodrigues, destacou a importância da iniciativa: “Ao realizarmos visitas nas unidades, identificamos a necessidade de aprimorar protocolos e fortalecer a comunicação entre profissionais e pacientes. Esse evento vem justamente para capacitar a equipe em pontos críticos, como a esterilização, e trazer o que há de mais atual em biossegurança para melhorar a qualidade do atendimento odontológico”, disse.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, ressaltou o compromisso da gestão com a formação contínua dos profissionais: “Esse evento demonstra o compromisso da Prefeitura de Rio Branco em investir na formação dos profissionais de saúde, fortalecendo a odontologia e a vigilância sanitária, e assegurando serviços cada vez mais qualificados para a nossa população”, frisou.

O prefeito Tião Bocalom destacou o compromisso da gestão com o fomento de uma saúde segura. “Reforço meu total apoio às ações da Prefeitura voltadas à capacitação dos profissionais de saúde e à promoção de práticas seguras para a população”, finalizou o gestor municipal.