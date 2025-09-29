Por Luiz Cordeiro

PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, realizou neste domingo (28), um mutirão de limpeza no Mercado Aziz Abucater e áreas próximas. A ação contou com a participação de cerca de 20 colaboradores e atendeu a um pedido dos comerciantes da região.

O trabalho foi desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Agropecuária, dentro do planejamento mensal de serviços voltados para a manutenção da cidade.

O secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Tony Roque, destacou a importância do trabalho conjunto: “Nosso objetivo é garantir que os espaços públicos estejam sempre limpos e bem cuidados. Esse mutirão é uma determinação do prefeito Tião Bocalom e do vice-prefeito Alysson Bestene, em resposta direta às demandas da comunidade, e faz parte do nosso compromisso de oferecer qualidade de vida à população”, afirmou.

O secretário de Agropecuária, Eracídes Caetano, ressaltou o papel da integração entre as secretarias: “Estamos trabalhando lado a lado para atender as necessidades da cidade. Essa ação no Mercado Aziz é um exemplo de como a união de esforços permite alcançar melhores resultados para comerciantes, moradores e visitantes”, declarou.

Além do mutirão, a região central de Rio Branco conta diariamente com cerca de 40 colaboradores responsáveis pela varrição e limpeza, garantindo um ambiente adequado tanto para moradores quanto para turistas.

Segundo a gestão municipal, o objetivo é intensificar as ações preventivas antes do período de chuvas, ampliando a higienização dos espaços públicos e assegurando à população um serviço de excelência.