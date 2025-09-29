Por Ana Thaís Cordeiro

GdA – O governo do Acre por meio das Secretarias de Estado do Meio Ambiente (Sema), Saúde (Sesacre), Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e da Mulher (Semulher), em parceria com a Prefeitura do Bujari e a Universidade Federal do Acre (Ufac), realizou a sexta edição do Programa Saúde na Floresta.

A iniciativa levou serviços de saúde, assistência social, cidadania e educação ambiental às famílias que vivem na Floresta Estadual do Antimary (FEA), no município de Bujari. As atividades foram realizadas na Unidade de Gestão Ambiental Integrada (Ugai) do Antimary, localizada na BR-364 km 105, no ramal do ouro, km 23.

O secretário de Estado do Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, destacou a importância da iniciativa para a população que vive em áreas mais distantes.

“Na 6ª edição do programa Saúde na Floresta, ampliamos uma série de serviços para melhorar a vida das pessoas. Além dos atendimentos médicos, oferecemos serviços que promovem cidadania e dignidade, ajudando quem vive no meio da floresta a ter acesso mais rápido aos atendimentos e melhorar sua qualidade de vida. É o governo do Acre trazendo saúde e cuidando das pessoas que vivem na floresta.” enfatizou o secretário da Sema.

Saúde como prioridade: mais de mil atendimentos

A principal frente de atuação do programa foi a área da saúde, que superou mil atendimentos. A população teve acesso a serviços como consultas médicas (clínica geral, pediatria, ginecologia e infectologia), exames de ultrassonografia e laboratoriais, vacinação, testes rápidos, Preventivo do Câncer do Colo do Útero (PCCU), aferição de pressão arterial, atendimento odontológico e distribuição gratuita de medicamentos.

Ao todo, foram contabilizadas 193 consultas médicas entre clínica geral, pediatria, ginecologia e infectologia; 26 exames de ultrassonografia; 90 exames laboratoriais; 219 atendimentos de enfermagem; 112 testes rápidos; 50 testes de glicemia; 228 prescrições de medicamentos; 50 aplicações de vacina e 35 aplicações injetáveis.

Os serviços em saúde foram realizados pela Sesacre em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Bujari.

“Estamos oferecendo atendimento médico em diversas especialidades para comunidades que vivem na floresta e enfrentam grandes dificuldades para chegar até a cidade. Muitas vezes essas pessoas ficam longos períodos sem assistência, sem acesso a medicamentos e exames. Por isso, a importância de levarmos esse serviço até elas”, destacou a médica pediatra, Kelly Bestene.

Moradora do Antimary, a aposentada Ednalva Rodrigues ressaltou a importância da ação de saúde realizada na região.

“É muito bom esse tipo de ação, porque aqui não tem posto de saúde, nem hospital, o mais próximo é em Sena Madureira. Então, receber médicos aqui é muito gratificante, porque a comunidade do Antimary é muito grande, e muitos não têm condições de ir até a cidade, por ser longe e pelo custo”, afirmou.

A autônoma Joelma Souza demonstrou satisfação ao receber atendimento sem precisar se deslocar até a cidade.

“Levei meus filhos ao pediatra e achei ótimo, porque conseguir uma consulta com pediatra na cidade é muito difícil. Além disso, consegui encaminhamento para especialista. O benefício de ter essa ação aqui dentro da floresta é enorme, já que não precisamos viajar até a cidade. São vários atendimentos que, se fossem particulares, seriam muito caros. Ter vários profissionais atendendo a comunidade é maravilhoso”, enfatizou.

Educação ambiental e cidadania

A Sema realizou atividades de educação ambiental voltadas ao público infantojuvenil da comunidade, que ao todo envolveu 150 crianças em dinâmicas lúdicas que incentivaram a conscientização sobre a preservação da floresta e o cuidado com o meio ambiente. Além disso, a secretaria distribuiu 306 kits de cuidados pessoais, doados pela empresa Natura Cosméticos.

Proteção à mulher e assistência social

A Semulher também foi uma das pastas parceiras da ação. A equipe multidisciplinar ofereceu orientações psicológicas, jurídicas e sociais, além de abordagens educativas e entrega de material informativo para a população.

De acordo com a psicóloga e coordenadora da equipe da Semulher, Luzivera Batista, alcançar as mulheres, mesmo em locais de difícil acesso, é um dos principais objetivos.

“Nossa missão é prevenir todos os tipos de violência contra a mulher e o feminicídio. Isso só é possível através da informação. Também divulgamos canais de denúncia e explicamos sobre a importância da quebra do ciclo de violência”, enfatizou.

A SEASDH, por sua vez, realizou a distribuição de 90 kits de vestuário feminino, totalizando 360 de peças de roupa, uma iniciativa por meio do Projeto Vestuário Social, do programa Juntos pelo Acre, em parceria com a Defesa Civil.

A coordenadora do Vestuário Social, Ieidna Chaves, ressaltou a importância de levar o programa para comunidades mais distantes.

“Trouxemos o programa Juntos pelo Acre, que tem dentro dele o projeto Vestuário Social, com roupas doadas pela Receita Federal. Nosso objetivo é chegar às comunidades mais distantes e atender o máximo de mulheres possíveis, especialmente aquelas que mais necessitam”, afirmou a coordenadora.

Parceria com a Ufac leva cuidados aos animais

Pela primeira vez, o Programa Saúde na Floresta contou com o apoio da Universidade Federal do Acre (Ufac), que por meio do Laboratório de Virologia e Parasitologia, ofertou vacinação de cães e gatos, teste rápido para Leishmaniose, coleta de amostras para exames de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e atividades educativas sobre prevenção de zoonoses.

“A Ufac e o curso de Medicina Veterinária participam pela primeira vez do Saúde na Floresta, reforçando a importância da saúde animal dentro do conceito de saúde única. A saúde humana está diretamente ligada à saúde da floresta e também dos animais. Nesta edição, trouxemos a vacinação e vermifugação de cães e gatos, além de orientações e palestras sobre zoonoses”, explicou a professora de Medicina Veterinária da Ufac, Cintia Dault.