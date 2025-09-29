Por Carlos Alexandre

Detran – Visando promover mais segurança viária e inclusão social no município de Tarauacá, o governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), realizou neste final de semana, a entrega de 109 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) pelo programa CNH Social, além de 17 coletes sinalizados destinados aos profissionais mototaxistas.

A cerimônia, realizada na quadra esportiva da Escola Municipal José Augusto de Araújo, contou com a presença do governador Gladson Camelí, que reuniu demais autoridades locais, beneficiários e representantes da categoria. O evento marcou mais uma ação do Estado em prol da valorização dos trabalhadores e da redução dos índices de acidentes nas vias públicas.

O investimento total da ação é de R$ 300 mil, abrangendo a emissão das habilitações e a distribuição dos coletes, que fazem parte do projeto “Motociclista Consciente”, iniciativa do Detran voltada à segurança e conscientização dos condutores.

Durante a entrega, Camelí destacou a importância social e econômica do programa: “O CNH Social é exemplar para a nossa gestão, ajudando a reduzir as diferenças sociais do Acre. Fico feliz de entregar essas carteiras de motoristas e proporcionar a entrada no mercado de trabalho de muitos jovens e pais de família. Reconheço o excelente trabalho que o Detran vem realizando no nosso estado”, afirmou o governador.

O programa CNH Social, já conseguiu transformar a vida de 17 mil cidadãos de baixa renda inseridos no CadÚnico, e até 2026 serão 22 mil capacitados de forma totalmente gratuita.

A presidente do Detran/AC, Taynara Martins, ressaltou o impacto positivo das ações do órgão junto à população: “O programa Motociclista Consciente já passou por Tarauacá e juntos estamos retornando para fazer essas entregas. Estamos unidos com os mototaxistas, uma classe que trabalha incansavelmente transportando a população. Tenho orgulho de fazer parte de um governo que faz a diferença na vida das pessoas”, destacou.

O líder do sindicato dos mototaxistas, Elson Monteiro, expressou sua gratidão pelo apoio do governo: “Ficamos muito gratos por essa visão do governador de nos beneficiar e apoiar o nosso trabalho. Em nome de todos os profissionais, quero agradecer também ao Detran por colaborar com a nossa cidade, nos equipando para melhor atender a nossa clientela”.

Outro beneficiado foi Elisvan Bezerra, de 23 anos, que conquistou sua CNH por meio do programa social. Para o jovem, o documento representa uma nova oportunidade de vida: “Se não fosse esse apoio do governo, eu não teria condições de tirar um documento como esse. Agora, com a CNH, posso trabalhar e construir meu futuro”, relatou.

