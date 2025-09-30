Por Miriane Teles

TJAC – O Juízo da Vara de Brasiléia tornou público o edital para o cadastro de instituições aptas a receberem benefícios do fundo de penas pecuniárias. As inscrições se iniciam na próxima quarta-feira, 1º de outubro e seguem até o dia 31.

Os projetos serão recebidos presencialmente na Central de Penas Alternativas (Cepal), situada na Avenida Rui Lino, n.° 695, bairro Raimundo Chaar. O formulário e o projeto técnico (anexos no edital) também podem ser enviados para o e-mail: cepal-br@tjac.jus.br.

Haverá prioridade no repasse dos valores aos beneficiários que:

I – Mantenham, por maior tempo, número expressivo de cumpridores de prestação de Serviços à comunidade ou entidade pública;

II – Atuem diretamente na execução penal, assistência à ressocialização de apenados, assistência às vítimas de crimes e prevenção de criminalidade, incluindo os conselhos das comunidades;

III – Prestem serviços de maior relevância social;

Vale ressaltar que é responsabilidade da entidade beneficiada a prestação de contas dos recursos recebidos. A íntegra do certame está disponível na edição do Diário da Justiça (pág. 46), da última quinta-feira, 26.

_____________________________

Conteúdo parceiro