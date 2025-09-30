Por Miriane Braga Teles

É preciso estar em dia com a Justiça eleitoral para votar nas eleições para o cargo de juíza e juiz de paz

As eleições para juízas e juízes de paz no Acre ocorrem dia 30 de novembro. Para votar, é preciso o título de eleitor, portanto atenção ao prazo para a regularização do documento: 30 de setembro.

Então, se seu título de eleitor estiver cancelado ou suspenso, é preciso regularizar. O pedido de regularização pode ser feito on-line, de forma gratuita.

Consulte a situação do seu título de eleitor no autoatendimento: clique aqui.

Quando a eleitora ou eleitor deixa de comparecer à votação em três eleições consecutivas, sem justificativa e pagamento de multas eleitorais, o título de eleitor é cancelado.

Veja se você tem débitos eleitorais: clique aqui.

Já a suspensão do título está relacionada à falta de documentos que comprovem a retomada dos direitos políticos. A situação se soluciona com a apresentação deste no cartório eleitoral.

Os locais de votação já foram divulgados: Saiba mais

