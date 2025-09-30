Por Andryo Amaral

GdA – O prazo de dez dias úteis para que os convocados pelo Programa CNH Social, na modalidade Rural, apresentem a documentação exigida em edital termina nesta terça-feira, 30. A lista com os nomes dos selecionados em todos os municípios foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 17 deste mês.

A entrega dos documentos pode ser feita presencialmente na sede do Detran, em Rio Branco, ou em uma das 16 unidades do órgão localizadas no interior. Já os moradores de municípios onde não há posto de atendimento devem enviar os documentos digitalizados para o e-mail oficial do programa: detrancnhsocial@gmail.com.

Emocionada por iniciar o sonho de ser habilitada a dirigir, a produtora rural Maria da Natividade Dantas, moradora do Ramal da Piçarreira, na zona rural do Bujari, conta que já possui uma moto e a CNH vai lhe proporcionar mais mobilidade e liberdade de ir e vir.

“Eu tô muito alegre, muito satisfeita. Era o meu sonho tirar a minha carteira, mas nunca tive condição de pagar, então agora chegou a minha vez. Vou poder usar a moto e vai melhorar muito pra mim”, disse.

O presidente em exercício do Detran, Argos Maia Moura, alerta para a importância de respeitar o prazo estabelecido. “O Programa CNH Social é uma oportunidade única para milhares de acreanos conquistarem sua habilitação de forma totalmente gratuita. Por isso, é fundamental que os convocados estejam atentos aos prazos e providenciem toda a documentação exigida. Quem não apresentar os documentos até o dia 30, infelizmente, perderá a vaga. Nosso objetivo é garantir que o maior número possível de pessoas seja beneficiado, principalmente nas áreas rurais, onde a habilitação pode significar mais autonomia e novas possibilidades de trabalho”, ressalta.

O programa CNH Social

Criado em 2022, o CNH Social é considerado o maior programa de inclusão da história do Detran. A iniciativa garante a gratuidade no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação para pessoas de baixa renda, estudantes e trabalhadores rurais, integrando os esforços do governo do Acre em ampliar oportunidades e valorizar a cidadania.

Até o fim 2026, mais de 22 mil pessoas serão beneficiadas em todo o estado com a primeira habilitação, adição e mudança de categoria de forma gratuita.

