Da Aleac – Na manhã desta terça-feira, 30, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), deputado estadual Nicolau Júnior recebeu o padre Manoel de Jesus, um dos líderes religiosos que está a frente da organização do 94º Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que será realizado dia 12 de outubro, em Rio Branco. O padre convidou o presidente da Casa do Povo para participar da celebração, que já faz parte do calendário religioso do estado Acre, e que se aproxima do seu centenário.

“Este é um evento que vem crescendo ao longo dos anos e nós queremos chamar a atenção do restante do país. Mostrar que no Acre a Igreja Católica realiza grandes eventos e que podemos receber pessoas de todo o Brasil”, explicou o padre.

Este ano o Círio terá como tema “Maria, semente de esperança e rainha da criação”, e no próximo domingo, dia 5, o cantor Thiago Brado, faz um show em Rio Branco, como parte da programação do Cirio. O show é gratuito e será realizado na Avenida Brasil, por trás da Catedral Nossa Senhora de Nazaré. Já a tradicional procissão, será dia 12, com saída da Gameleira até o Centro.

Durante a reunião, padre Manoel pediu o apoio do presidente Nicolau para a realização do evento no próximo ano, com destinação de emenda parlamentar. “A fé do povo acreano é muito forte e faz parte da nossa cultura. Além disso, esses eventos tradicionais ajudam a aquecer a economia local, com a procura por hotéis, com a venda de produtos regionais, em que a maioria dos empreendedores são da economia solidária, enfim, é positivo para o nosso estado e por isso nós estamos sempre dispostos a ajudar com o que é possível”, frisou Nicolau.

