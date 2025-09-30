Nesta terça, 30, na Urap São Francisco…
Setembro Amarelo
Emerson Bezerra…coordenador da Urap São Fco
Acesse o canal oestadoacre de qualquer ponto do mundo e saiba o que rola no Acre…
Conteúdo parceiro
Da Aleac - Na manhã desta terça-feira, 30, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), deputado estadual Nicolau Júnior...
O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) comentou os dados do Relatório de Gestão Fiscal (RGF), publicado hoje (30/9), que mostra...
Assessoria - O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) participou, no último final de semana, da ação “MP na Comunidade”,...
O Acre vive um paradoxo. Ao mesmo tempo em que as pesquisas apontam clara predominância da extrema-direita - espectro que...
Servidores da secretaria de Educação(Departamento de Escola Indígena) realizam expedição no Alto Iaco, na terra indígena Mamoadade, ainda em área...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
