No New York Times:
-
Paralisação se aproxima: Com o prazo final da meia-noite para financiar o governo se aproximando, o governo Trump e os democratas trocaram farpas e acusações sobre quem seria o responsável pela paralisação. O presidente Trump ameaçou novamente usar a paralisação para fazer cortes permanentes na força de trabalho federal, um ultimato que os democratas ignoraram, enquanto acusavam os republicanos de mentirem repetidamente sobre o que os democratas buscam.
-
Divisões profundas: os democratas querem reverter os cortes na saúde feitos pelos republicanos durante o verão, bem como estender os subsídios do Obamacare. Os republicanos insistem que os democratas aceitem uma proposta para financiar o governo até 21 de novembro. Centenas de milhares de funcionários públicos serão dispensados se o governo fechar, e alguns serviços seriam interrompidos .
-
Agência de fiscalização sem financiamento : Um órgão federal responsável por supervisionar o governo Trump será efetivamente fechado a partir de quarta-feira, após a Casa Branca bloquear verbas aprovadas pelo Congresso para suas operações.
-
Reunião em Quantico: O Sr. Trump disse a centenas de generais e almirantes em uma base militar na Virgínia que os Estados Unidos “deveriam usar algumas dessas cidades perigosas como campos de treinamento para nossos militares”.
(…)
Grifo meu: é um governo sem noção….todo mundo já sabe disso….como todo governo de extrema-direita.
J R Braña B.
(…)
Acesse o canal oestadoacre de qualquer ponto do mundo e saiba o que rola no Acre…
(…)
Conteúdo parceiro