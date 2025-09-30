No New York Times:

Paralisação se aproxima: Com o prazo final da meia-noite para financiar o governo se aproximando, o governo Trump e os democratas trocaram farpas e acusações sobre quem seria o responsável pela paralisação. O presidente Trump ameaçou novamente usar a paralisação para fazer cortes permanentes na força de trabalho federal, um ultimato que os democratas ignoraram, enquanto acusavam os republicanos de mentirem repetidamente sobre o que os democratas buscam.

Divisões profundas: os democratas querem reverter os cortes na saúde feitos pelos republicanos durante o verão, bem como estender os subsídios do Obamacare. Os republicanos insistem que os democratas aceitem uma proposta para financiar o governo até 21 de novembro. Centenas de milhares de funcionários públicos serão dispensados ​​se o governo fechar, e alguns serviços seriam interrompidos .

Agência de fiscalização sem financiamento : Um órgão federal responsável por supervisionar o governo Trump será efetivamente fechado a partir de quarta-feira, após a Casa Branca bloquear verbas aprovadas pelo Congresso para suas operações.