Assessoria – O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) participou, no último final de semana, da ação “MP na Comunidade”, promovida pelo Ministério Público do Estado do Acre, realizada na Aldeia Mulateiro, no Rio Iaco. A presença da Justiça Eleitoral integrou a Campanha da Biometria, levando atendimento direto aos eleitores da região.

Ao longo do dia, foram realizados diversos atendimentos, com destaque para a emissão do primeiro título eleitoral, revisão dos dados cadastrais/biométricos e transferência de domicílio eleitoral. A participação do TRE-AC reforça o compromisso da instituição em levar os serviços eleitorais até comunidades distantes, garantindo que todos possam estar em dia com a Justiça Eleitoral.

Segundo a presidente do TRE-AC, desembargadora Waldirene Cordeiro, o trabalho é resultado do empenho do Tribunal em aproximar a Justiça Eleitoral do cidadão e fortalecer a democracia, especialmente em locais onde o acesso é mais difícil. “A Campanha da Biometria tem priorizado ações itinerantes, parcerias institucionais e comunicação direta com os eleitores para alcançar o maior número possível de pessoas antes do fechamento do cadastro”, destacou.

