Por Ingrid Andrade

Sead – O GdA, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 1º, o resultado da análise documental das inscrições referentes à 3ª chamada para as vagas remanescentes do curso de especialização lato sensu (MBA) em Inteligência Artificial e Ciência de Dados para o Setor Público, edital n.º 01/2025.

O programa é voltado para a formação e capacitação de servidores estaduais, para ampliar a utilização de tecnologias inovadoras na gestão pública, promovendo maior eficiência, modernização e qualidade nos serviços oferecidos à população.

Na terceira chamada, parte dos inscritos teve a documentação deferida e poderá prosseguir para a próxima etapa, enquanto outra foi indeferida por não atender aos critérios previstos no edital, como documentação incompleta ou não conformidade com requisitos mínimos.

O MBA em Inteligência Artificial e Ciência de Dados para o Setor Público integra o conjunto de ações da Escola do Servidor Público e da Sead, respeitando o compromisso do governo estadual com a inovação e a valorização dos profissionais do serviço público.

_______________________________

