No G1 – O governador da Califórnia, Gavin Newsom, aproveitou a polêmica fala do secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre “generais e almirantes gordos” para ironizar o presidente Donald Trump nas redes sociais.
Durante um encontro com quase 800 oficiais de alta patente na Base do Corpo de Fuzileiros Navais de Quantico, na Virgínia, na terça-feira (30), Hegseth criticou a aparência das tropas e disse que era “inaceitável ver generais e almirantes gordos pelos corredores do Pentágono e liderando comandos no país e no mundo”.
O governador da Califórnia disse em relação ao Donaldo e publicou na sua rede social do X.
— É completamente inaceitável ver um comandante-chefe gordo nos corredores da casa branca.’
Grifo meu: 😂😂😂😂…Donaldo virou deboche nos Estados Unidos…Só faz sucesso aqui no Brasil entre bolsonaristas desorientados.
J R Braña B.
