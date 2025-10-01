O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) autorizou a importação de morangos peruanos, conforme portaria publicada nesta quarta-feira (1) no Diário Oficial da União.

A decisão foi tomada após constatar que a produção está livre de pragas.

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), que participou de reuniões entre Brasil e Peru sobre o tema, celebrou a medida.

— Fico feliz em saber que o governo brasileiro liberou a importação do morango vindo do Peru. Estive pessoalmente em Lima, onde presenciei a qualidade dos produtos peruanos. Os empresários acreanos e de outras regiões do Brasil poderão comprar mais barato e com mais rapidez – afirmou.

Gonzaga disse ainda que seguirá trabalhando pela liberação de mais produtos.

— Precisamos resolver os entraves burocráticos para que nossos produtos entrem no Peru e os deles no Acre. Esse é o caminho da prosperidade.

O superintendente do Mapa no Acre, Paulo Trindade, reforçou que a abertura de mercado reduz preços e amplia a inclusão alimentar.

Ele agradeceu ao senador Sérgio Petecão e ao deputado Gonzaga pelo apoio nas negociações.

