Especialista explica como o composto químico entra nas bebidas alcoólicas
Intoxicação por metanol: cerveja e vinho também podem ser contaminados?
Por Raquel Pereira – O consumo de bebidas contaminadas com metanol foi associado a pelo menos cinco mortes no estado de São Paulo. Segundo as investigações realizadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, as bebidas contaminadas eram gin, uísque e vodca, vendidos em bares e adegas. Mas e agora? O que é seguro beber?
Cerveja e vinho também podem conter metanol?
De acordo com Thiago Correra, professor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP), o metanol pode aparecer de duas formas: naturalmente, durante a fermentação de frutas, ou por falhas no processo de destilação feita durante a produção, quando a fração inicial da destilação (“a cabeça”), rica em metanol, não é devidamente descartada.
Mas o grande perigo está na adulteração deliberada, quando criminosos adicionam metanol industrial para aumentar o teor alcoólico aparente de uma bebida — prática ilegal e extremamente tóxica.
Quando se pensa em produção de bebidas com metanol, aquelas que mais oferecem risco de conter metanol em níveis perigosos, segundo o Correra, são os destilados, como cachaça, aguardente, whisky, principalmente quando produzidos de forma clandestina.
O químico explica que, nas bebidas fermentadas, como o vinho, o metanol pode surgir naturalmente em pequenas quantidades, por causa da fermentação das cascas das frutas ricas em pectina, mas geralmente em níveis baixos e regulamentados.
— A cerveja, por sua vez, praticamente não apresenta risco, porque o processo de produção não gera metanol em quantidades relevantes. Além disso, não existiria ganho econômico ilegal em inserir o metanol — explica.
No entanto, Correra alerta que, se o metanol for adicionado propositalmente a um copo que será servido, qualquer bebida está sujeita a ser contaminada.
O que difere o metanol do etanol?
Tanto o metanol quanto o etanol (álcool encontrado nas bebidas alcoólicas comuns), são, visivelmente, iguais. Eles são incolores e os cheiros também são similares. Portanto, à primeira vista, não é possível diferenciá-los. E isso se torna ainda mais difícil caso o metanol seja adicionado a uma bebida.
Contudo, a maneira como interagem com o corpo humano é muito diferente. Enquanto o etanol é metabolizado em acetaldeído, rapidamente transformado em acetato e liberado por meio da urina, o metanol se converte dentro do corpo em formaldeído, também chamado de formol, e depois, em ácido fórmico — ambos tóxicos para humanos.
Passo a passo para evitar bebidas contaminadas com metanol
A pedido do GLOBO, a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) indica um passo a passo para garantir que a bebida alcoólica é segura:
- Verifique a vedação da bebida comprada.
- Analise se as bebidas seguem um padrão de quantidade de líquido. Caso não, pode ser um indicador de que algo está errado.
- Confira os rótulos. Bebidas legais comercializadas no Brasil possuem contrarrótulo em português, com o número do registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
- Desconfie de preços muito baixos. Ofertas e promoções existem, mas, em se tratando das bebidas alcoólicas mais conhecidas e desejadas, existe uma média de preço de mercado.
- Compre em locais confiáveis.
Sintomas da intoxicação por metanol
- Dor de cabeça;
- Náuseas;
- Vômitos;
- Dor abdominal;
- Confusão mental;
- Visão turva repentina ou até cegueira.
(…)
