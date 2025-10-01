Da Aleac – Na manhã desta quarta-feira, 1, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), deputado Nicolau Júnior assinou o termo de cooperação entre a Assembleia, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AC) e o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE), para a realização da edição 2025 do Projeto Jovem Parlamentar. O projeto visa proporcionar a estudantes do Ensino Médio, da rede pública, a vivencia prática do processo legislativo.

“Esse projeto promove cidadania, fortalece a democracia e incentiva nossos jovens a estarem mais envolvidos no trabalho que é realizado aqui na Casa do Povo. Além disso, acreditamos que em cada edição são descobertas novas lideranças jovens”, frisou o presidente da Casa.

O projeto está em sua quarta edição, e durante o desenvolvimento além de realizar votação nas escolas para a escolha dos representantes, promove palestras e oficinas que fortalecem a construção de cidadania e democracia.

“O mais importante disso é o conhecimento e a informação adequada para os nossos jovens. Nesse momento eles ficam sabendo o quantitativo de parlamentares em nosso, o que cada um tem por obrigação de fazer e quais são os seus direitos. Isso é envolver as escolas, as instituições, para que esses jovens sejam os nossos futuros parlamentares”, explicou a presidente do TER, desembargadora Valdirene Cordeiro.

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, vê como uma excelente oportunidade de formação para os jovens e aproximação com a população. “Muitas vezes a população se distancia desse processo, e quando você adentra as escolas levando essas atividades e depois trazendo esses estudantes para conhecer o parlamento, mostra claramente uma formação política, uma participação daquele jovem que serão eleitores e nossos líderes no futuro”, disse.

(…)

Acesse o canal oestadoacre de qualquer ponto do mundo e saiba o que rola no Acre…

(…)