EBC –Acre Climate é a nova plataforma digital criada para mapear os impactos das alagações no Acre, especialmente sobre populações socialmente vulneráveis. Lançada no último dia 22, durante a Semana do Clima de Nova York, a iniciativa é resultado da parceria entre o governo do estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), e a empresa brasileira Codex, especializada em inteligência de dados e mudanças climáticas, com apoio do Future Fund.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, e o diretor de Negócios da Codex, Venicios Santos, a ferramenta cruza informações para apoiar o poder público na tomada de decisões e permitir que a população acompanhe dados em tempo real. A expectativa é que o modelo possa ser replicado em outros estados e ajude as cidades no processo de adaptação às mudanças climáticas.

