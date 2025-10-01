PCAC – A Polícia Civil do Acre (PCAC), participa do I Encontro Técnico Nacional sobre Combate à Manipulação de Resultados Esportivos, que acontece entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, em Brasília, no Ministério do Esporte.

PCAC participa de evento no Ministério do Esporte sobre proteção da integridade esportiva. Foto: cedida

O evento reúne autoridades de segurança pública, entidades esportivas e instituições de integridade, com o objetivo de estruturar uma política pública permanente voltada à proteção da integridade esportiva e à repressão de fraudes associadas a apostas ilegais. A iniciativa é fruto da atuação conjunta do Ministério do Esporte (Mesp), Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e Ministério da Fazenda (MF), contando ainda com a participação da Polícia Federal e Polícias Civis de todo o país.

Entre as principais pautas estão a definição de fluxos operacionais, a padronização de protocolos de cooperação e a elaboração de instrumentos normativos que fortaleçam a resposta coordenada ao fenômeno da manipulação de resultados.

Delegado da DRACO/ Ac, Gustavo Neves, representa PCAC em Brasília em discussão sobre fraudes esportivas. Foto: cedida

O delegado Gustavo Neves, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), e representante da PCAC no encontro, destacou a importância da participação acreana.

“O combate à manipulação de resultados e às fraudes esportivas é uma nova frente de atuação que exige integração nacional. A presença da Polícia Civil do Acre neste debate fortalece nossa capacidade de identificar esquemas criminosos que podem estar ligados a organizações que já monitoramos, especialmente no tocante a lavagem de dinheiro e movimentações financeiras ilícitas associadas a apostas ilegais”, ressaltou Neves.

