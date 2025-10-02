Por Annie Manuela

Agência de Notícias – A Secretaria de Habitação e Urbanismo (Sehurb) publicou nesta quinta-feira (2), no Diário Oficial do Estado, a Portaria n.º 254 com a primeira etapa da pré-seleção de famílias para o Minha Casa Minha Vida.

Foram escolhidas mil famílias — 500 titulares e 500 suplentes. Os nomes serão enviados à Caixa Econômica Federal para análise cadastral e documental, além de visitas sociais para confirmar as informações. Quem não cumprir os requisitos será substituído pelo suplente seguinte.

A relação completa pode ser consultada no DOE/AC, no site da Sehurb (www.sehurb.ac.gov.br) ou presencialmente na sede da secretaria, no Distrito Industrial de Rio Branco. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (68) 99936-0791.

