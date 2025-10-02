Por Maria Fernanda Arrival

Sete – O GdA, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), participa do 39º Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (Enanpoll), de 1º a 3 de outubro, na Ufac. Artesanato e culinária do estado chamam atenção de visitantes de diversos estados.

A professora Tania Romero, de Minas Gerais, elogiou a loja da Casa do Artesanato e os sabores locais. “O Acre é muito mais do que a gente imagina. A culinária é fantástica, a moqueca que provei foi a melhor da vida”, afirmou.

Risoleta Queiroz, coordenadora do Artesanato Acreano, destacou a movimentação na loja: “As vendas estão ‘bombando’ e vamos repor as peças. É gratificante ver o interesse pelas nossas criações”.

A feira também reúne empreendedores de economia solidária. Maria Dulcilene Alves, do Império da Picanha, oferece pratos típicos como tucupi, pirarucu e galinha picante. “Usamos ingredientes de qualidade e esperamos vender muito bem”, comentou.

Participantes como Ronilson de Souza, do Amazonas, aproveitam o evento para conhecer a culinária local: “Vou provar o arroz no tucupi, que ainda não conheço. O evento é muito interessante e bacana”.

