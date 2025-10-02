Por Maria Fernanda Arrival
Sete – O GdA, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), participa do 39º Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (Enanpoll), de 1º a 3 de outubro, na Ufac. Artesanato e culinária do estado chamam atenção de visitantes de diversos estados.
Risoleta Queiroz, coordenadora do Artesanato Acreano, destacou a movimentação na loja: “As vendas estão ‘bombando’ e vamos repor as peças. É gratificante ver o interesse pelas nossas criações”.
A feira também reúne empreendedores de economia solidária. Maria Dulcilene Alves, do Império da Picanha, oferece pratos típicos como tucupi, pirarucu e galinha picante. “Usamos ingredientes de qualidade e esperamos vender muito bem”, comentou.
Participantes como Ronilson de Souza, do Amazonas, aproveitam o evento para conhecer a culinária local: “Vou provar o arroz no tucupi, que ainda não conheço. O evento é muito interessante e bacana”.
