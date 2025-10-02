O Acre registrou o saldo de 839 empregos com carteira assinada em agosto e chegou a 4.774 novos postos formais no acumulado do ano, entre janeiro e agosto. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta segunda-feira, 29 de setembro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

MUNICÍPIOS – Rio Branco foi o município acreano com maior saldo em agosto, com 625 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 78,3 mil empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no estado no mês aparecem Sena Madureira (246), Cruzeiro do Sul (102) e Epitaciolândia (44).

Grifo meu: olha aí, prefeito Gehlen! – J R Braña B.

O destaque foi o setor de Serviços, que gerou 454 novos postos. Na sequência aparecem Construção (209), Comércio (121), Agropecuária (31) e Indústria (21).

Grifo meu: percebam como a pecuária é a que gera menos empregos… quadro abaixo – J R Braña B.

De janeiro a agosto o Brasil gerou 1,5 milhão de empregos…desde o começo do governo Lula, janeiro de 2023, foram criados 4,63 milhões de vagas formais(carteira assinada) no país.

