Gov.br – Neste domingo (05/10), Rio Branco e Cruzeiro do Sul recebem as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2). No estado, 4.101 pessoas estão inscritas, sendo 59,5%, mulheres.

O polo principal é a Estácio Unimeta, com 2.207 candidatos, e o bloco mais concorrido é Administração. Há vaga específica para Engenheiro Agrônomo no Acre, mas a maioria busca oportunidades nacionais.

O concurso aposta na diversidade: negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência têm vagas reservadas.

Portões fecham às 10h30min (horário do Acre). Confirmação e informações: FGV CPNU2.

Em tempo: concursos desse tipo, nacional, não acontecem em todo governo…

