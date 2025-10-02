O 9º Festival da Banana começa nesta quinta-feira (2) em Rodrigues Alves e segue até domingo (5), com programação variada que mistura fé, música e tradição. O evento traz noite gospel, rodeio, motocross, cavalgada e até carnaval fora de época.

A banana, principal produto agrícola do município, ganha destaque nos concursos e pratos típicos. A maioria das atrações será na Praça Antônio Guilherme.

E o encerramento no domingo traz o show nacional do Galã do Piseiro.

