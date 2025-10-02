MP – O Ministério Público do Acre (MPAC), por meio da 10ª Promotoria de Justiça Criminal, obteve a condenação de Emerson Silva dos Santos a 67 anos e 3 meses de prisão. Ele foi responsabilizado pelo feminicídio triplamente qualificado da peruana Noemi Montes e pela tentativa de homicídio do filho de dois anos.

Os crimes ocorreram em 27 de outubro de 2023, na comunidade de Puerto Esperanza, região de Ucayali, no Peru. Após uma discussão motivada pelo consumo de álcool, Emerson atirou contra a companheira, que estava deitada em uma rede com o filho. A mulher morreu na hora; a criança foi ferida, mas sobreviveu.

Depois do crime, o réu atravessou a fronteira e se refugiou em Santa Rosa do Purus–AC, onde foi localizado na casa de familiares. Embora o homicídio tenha ocorrido em território peruano, a legislação brasileira prevê a responsabilização no país quando o autor é brasileiro e retorna após os fatos.

O julgamento ocorreu no Tribunal do Júri de Rio Branco, e os jurados acolheram integralmente a denúncia apresentada pelo promotor de Justiça Carlos Pescador. A pena será cumprida em regime inicialmente fechado.

