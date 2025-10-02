A CBF anunciou o calendário do futebol brasileiro para 2026. A Série A começa em janeiro e termina em dezembro, com pausa para a Copa do Mundo.

Os estaduais terão 11 datas entre janeiro e março, podendo o Acre ampliar seus jogos. A Copa Norte volta em março, com 12 clubes em dois grupos; a final será em junho e o campeão disputa a Copa Verde contra o vencedor da Copa Centro-Oeste.

Copa do Brasil começa em fevereiro e terá decisão em jogo único em dezembro, com o Acre ganhando uma vaga extra pelo Estadual. A Série D será ampliada para 96 clubes, e o estado terá mais um representante definido pelo ranking nacional.

(Com informações do PHD Esporte Clube)

