G1 – O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedeu autorização para que o Ministério dos Transportes dê andamento no projeto que suspende a obrigatoriedade dos Centros de Formação de Condutores (CFCs), ou autoescolas. O aval foi oficializado nesta quarta-feira (1°), durante reunião no Palácio do Planalto com o Ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB).

A próxima etapa do processo é a consulta pública, que será aberta nesta quinta-feira (2°) após publicação no Diário Oficial da União (DOU). De acordo com o Ministério, a minuta do projeto ficará disponível por 30 dias corridos na plataforma Participa + Brasil, para que os cidadãos consigam dar sugestões. Em seguida, seguirá para análise do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Grifo meu: tudo isso por conta do preço absurdo que as autoescolas cobram para o condutor conseguir a Carteria de Nacional de Habilitação…bem feito….mais de R$ 3 mil por uma CNH se paga hoje…resultado: muita gente sem grana dirige sem o documento…O governo acerta em facilitar a obtenção da CNH sem o intermediário cobrando…a autoescola.



J R Braña B.

