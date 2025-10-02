Por Ana Paula Xavier

GdA – O Acre sancionou a Lei n° 4.647, que garante treinamento a profissionais da segurança pública para atender crianças e adolescentes vítimas de violência.

Segundo o secretário José Américo Gaia, a medida ampliará o número de servidores preparados para acolher jovens com apoio de psicólogos e assistentes sociais.

A delegada Carla Fabíola Costa e a comandante-geral da PM, Marta Renata Freitas, destacaram que a lei fortalece o atendimento humanizado e torna o sistema de proteção mais eficiente.

______________________________

Conteúdo parceiro