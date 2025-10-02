Após a confirmação do diagnóstico de demência por corpos de Lewy, Augusto Nascimento desabafou nesta quinta-feira (2) em suas redes sociais.

Ele relatou os momentos de afeto e cuidado com Milton Nascimento, destacando a dificuldade de vê-lo mudar gradualmente.

“Tem sido uma batalha diária, uma dor intensa e um vazio enorme no peito”.

“Venho tentando retribuir todo o amor e cuidado, dando o máximo de dignidade e conforto que ele merece”, escreveu. Augusto pediu respeito e compaixão neste momento delicado.

“No final do ano passado, comecei a notar alguns comportamentos diferentes do meu pai, mas nada que fosse alarmante. De lá para cá, fomos levando a vida normalmente, ainda que com uma preocupação sempre existente, mas com ele recebendo inúmeras homenagens, sendo ovacionado, vibrando, cantando, sendo tema de desfile no carnaval, e por aí vai. Com o tempo, as alterações foram se acentuando. […] Tem sido uma batalha diária, uma dor intensa e um vazio enorme no peito, pois, alguma forma, o meu melhor amigo está me deixando aos poucos. Em alguns momentos, enquanto assisto televisão com ele, em meio ao silêncio, ele puxa e segura a minha mão. Também tem sido comum que ele só aceite fazer algumas refeições, quando eu estou ali o incentivando... acho que essas têm sido as maneiras dele me dizer o que em alguns momentos ele não vem conseguindo expressar através das palavras. Venho tentando retribuir todo o bem, o amor, cuidado e carinho, dando o máximo de dignidade e conforto que ele pode e merece ter nesse momento. Desde o momento em que o universo nos colocou um no caminho do outro, somos inseparáveis e invencíveis, e seguiremos assim enquanto estivermos juntos nessa vida. Peço respeito e compaixão de todos nesse momento tão delicado. Eu te amo e sempre amarei, paizinho”, escreveu ele.

(Com informações da Revista Caras)

