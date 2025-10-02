G1 – Proposta aprovada também prevê um desconto no Imposto de Renda para quem ganha até R$ 7.350 mensais. Isenção foi uma promessa de campanha de Lula em 2022.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou nesta quinta-feira (2) a aprovação, pela Câmara dos Deputados, do projeto enviado pelo governo ao Congresso que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais (R$ 60 mil por ano).

— Corrige uma grande injustiça – disse o presidente Lula numa rede social(Instagram)

(…)

Grifo meu: se você recebe 4 mil bruto, seu ganho mensal será de R$ 114,76. Se recebe R$ 5 mil seu ganho mensal será de R$ 312,89….a partir de janeiro 2026.

Grifo meu 2: até a bancada do 7 a 1, pressionada pelas ruas, teve que votar na proposta do governo Lula.



J R Braña B.

(…)