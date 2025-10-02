Ag. Câmara – A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1087/25, do Poder Executivo, que concede desconto para zerar o Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) de quem ganha até R$ 5 mil mensais e institui cobrança adicional para aqueles com rendimento tributável acima de R$ 600 mil ao ano. A proposta será enviada ao Senado.

Grifo meu: a pressão fez até a bancada do 7 a 1 votar…foi forçada a se posicionar favorável…apenas 1 parlamentar do Acre não votou a isenção do IR até R$ 5 mil…Adriano(PP).

Grifo meu 2: vitória politica do governo Lula e uma conquista importante dos assalariados que recebem até R$ 5 mil…, na verdade até R$ 7,5 mil….que terão um pouco de Reais no bolso a partir de janeiro.



J R Braña B.

