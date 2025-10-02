O pedido foi feito pelo prefeito Olavinho Boiadeiro e pelo vereador Rozeno Melo.

Com esse novo aporte, o total destinado por Petecão à obra chega a R$ 4,7 milhões.

A prefeitura já iniciou o processo licitatório, e a expectativa é que a obra comece em breve, beneficiando diretamente moradores e produtores rurais.

A ponte vai ligar os ramais do Bigode (Acrelândia) e Progresso (Senador Guiomard), encurtando a distância entre as BRs 364 e 317, facilitando o transporte de mercadorias, o acesso a serviços e impulsionando a economia local, especialmente a agricultura.

O prefeito Olavinho Boiadeiro comemorou: “Essa ponte é um sonho que está se tornando realidade! Vai facilitar muito a vida do nosso povo, principalmente dos agricultores […] Estamos muito felizes e agradecidos ao senador Petecão por esse grande investimento em nosso município”.

Petecão destacou seu compromisso com a infraestrutura rural: “Conheço de perto os desafios dos produtores. Essa obra vai melhorar a mobilidade, garantir acesso mais rápido a mercados, escolas e serviços de saúde”.

(oea com info do gab senador)

