A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (2) a Operação Última Fase contra um grupo especializado em fraudar concursos públicos, com apoio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. As fraudes ocorreram no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) de 2024, envolvendo exames das Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, da Universidade Federal da Paraíba, da Caixa e do Banco do Brasil.

Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, três prisões preventivas e medidas como afastamento de cargos e sequestro de bens em endereços ligados aos suspeitos. O Ministério Público Federal na Paraíba também participa da operação.

Segundo a PF, os investigados foram excluídos dos processos seletivos, afastados de cargos públicos e podem responder por fraude em certame, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documentos.

(Com informações da Polícia Federal)

