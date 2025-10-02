Por Joabe Guedes

Agência de notícias – A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), lançou nesta quarta-feira (1º) uma nova etapa da Operação Protetor dos Biomas, voltada a combater o desmatamento ilegal no estado.

Com investimento adicional de R$ 707 mil e o apoio de tecnologia de monitoramento por satélite, a ação reúne 11 guarnições e 44 policiais semanais, trabalhando em diferentes regiões do Acre. A operação é integrada a órgãos ambientais, como Ibama, ICMBio, Imac e Sema/AC, garantindo fiscalização eficiente e uso sustentável dos recursos naturais.

O BPA utiliza o Programa Brasil Mais, que fornece imagens diárias de satélite para identificar queimadas, garimpo ilegal e outras irregularidades. O apoio de iniciativas como o Programa REM e do banco alemão KfW permite aquisição de viaturas, drones, embarcações e capacitação de policiais.

Para o major Marcelo Barreto, coordenador da operação, “a ação protege ecossistemas, preserva a biodiversidade e fortalece a segurança pública, resultado da união entre órgãos federais, estaduais e o comando da PMAC”. A partir de 2026, novos recursos do Fundo Amazônia reforçarão ainda mais a proteção ambiental.

___________________________________

