A Diocese de Rio Branco já sabe que a prefeitura de Sena Madureira não tem mais interesse em negociar a área do antigo prédio do Santa Juliana.
Havia um interesse do prefeito Gehlen pelo imóvel para o propósito de construir na área a nova sede de prefeitura de Sena.
Nesta manhã, chegou a informação – via este blog – que o prefeito Gehlen desistiu da negociação com a Diocese.
Pessoalmente acho uma notícia muito ruim.
Ali naquele espaço Sena poderia construir a mais bela sede de uma prefeitura do Acre.
Não vai rolar.
Dos dois lados faltaram conversas reais e dinamismo político.
Perde Sena, que vai continuar com um fantasma de uma ruína a assombrá-la todos os dias.
J R Braña B.
